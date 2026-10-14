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Les bonnes pratiques des conducteurs de camion

L'Union nationale des conducteurs routiers indépendants (UNCRIT) a lancé mardi, avec les services de la sécurité routière, un programme de sensibilisation destiné aux transporteurs. L'objectif est de les amener à adopter de meilleures pratiques pour réduire les accidents.

Des risques évitables © republicoftogo.com

L'Union nationale des conducteurs routiers indépendants (UNCRIT) a lancé mardi, avec les services de la sécurité routière, un programme de sensibilisation destiné aux transporteurs. L'objectif est de les amener à adopter de meilleures pratiques pour réduire les accidents.

Respect du code de la route, entretien régulier des camions, surcharge, assurance, tels sont les impératifs.

De janvier à juin 2026, 3 191 accidents ont été enregistrés sur les routes togolaises, faisant 4 695 blessés et 314 morts.

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