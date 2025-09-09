Les casseurs seront les payeurs

Rubriques

Les dispositifs d’éclairage public à Lomé et sur plusieurs routes de l’intérieur sont régulièrement endommagés lors d’accidents de la circulation, laissant certains axes sans lumière et exposant davantage les usagers aux risques.

Face à cette situation, les autorités ont lancé, ce mardi, une vaste opération de réinstallation et de réparation des lampadaires abîmés.

Les équipes techniques sont mobilisées sur les principales artères de la capitale, notamment sur le grand contournement de Lomé, le boulevard Jean-Paul II ainsi que la RN34 (Lomé–Vogan–Anfoin). L’objectif est de restaurer rapidement l’éclairage public afin d’améliorer la sécurité routière et le confort des usagers.

Parallèlement aux travaux, le gouvernement entend renforcer les mesures de prévention et de répression pour réduire les dégradations futures. Une campagne de sensibilisation des usagers sera intensifiée, mais aussi des contrôles inopinés pour sanctionner les manquements au code de la route.

En cas de dégradation d’un lampadaire ou d’un ouvrage public lié à un accident, les auteurs seront désormais tenus de couvrir les frais de réparation, soit directement, soit via leur compagnie d’assurance.

À l’approche de la saison des pluies dans le sud du pays, le ministère chargé des Ressources énergétiques a lancé une campagne de sensibilisation pour prévenir les accidents électriques et limiter les dégâts matériels liés aux orages.

Le ministère des Droits de l’homme, de la Formation à la citoyenneté et des Relations avec les institutions de la République a lancé vendredi une série de sessions de formation et de sensibilisation destinées aux leaders d’opinion sur l’importance des valeurs citoyennes.

