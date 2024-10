Les défis de la modernisation

La Société des Postes du Togo se trouve à un tournant de son histoire.

Face à un secteur en pleine mutation, l’entreprise publique est confrontée à de nombreux défis, notamment la mise en place d’un système d’adressage numérique, l’adaptation aux innovations technologiques, et la concurrence accrue des fintechs dans le domaine des services financiers.

L’adressage numérique est au coeur des évolutions de la Poste.

Le projet vise à faciliter la géolocalisation des domiciles et des entreprises pour optimiser la distribution du courrier et des colis.

Aujourd'hui, la distribution demeure souvent imprécise, entraînant des retards et des erreurs dans la livraison.

En réponse à cette problématique, la Poste cherche à moderniser ses services en s’appuyant sur les nouvelles technologies.

L’adressage numérique offrirait non seulement une meilleure efficacité opérationnelle, mais aussi une amélioration significative de l’expérience client.

Le courier électronique et les nombreuses messageries ont fait chuter l’activité courrier.

La Société des Postes doit également faire face à la révolution numérique dans les services financiers.

Avec le développement rapide des applications, de la banque mobile et des fintechs, les méthodes traditionnelles de transfert d’argent et de paiements sont de plus en plus concurrencées par des solutions innovantes.

Selon Kwasi Kwadzo Dzodzro, directeur Général de la société des postes du Togo, ce bouleversement représente un défi de taille. Il est impératif de réviser le modèle économique et les services proposés.

Ces enjeux ont été abordés mercredi à Lomé lors d’une conférence organisée à l’occasion de la Journée mondiale de la poste.

Créée sous l’ère coloniale, la poste togolaise a connu plusieurs mutations. Jusqu’en 1990, elle était responsable des télécommunications au Togo, avant la scission en 1996 qui a donné naissance à la Société des Postes du Togo, distincte de l’Office des Postes et Télécommunications.

La Société des Postes doit se moderniser, innover et se réinventer si elle veut conserver son activité et la fidélité des utilisateurs.