Les églises réveillées poussent les décibels un peu loin

Beaucoup trop de bruit dans certains lieux de culte, notamment dans les les églises dites réveillées. Les riverains n’en peuvent plus. Et le problème ne date pas d’hier.

Mais cette fois, les pouvoirs publics donnent l’impression de vouloir sévir.

Le ministère de l’Administration territoriale a annoncé de prochaines descentes pour vérifier les décibels et si besoin procéder à des fermetures administratives.

‘Tout dépassement du seuil des 55 décibels conduira à la saisie des instruments de sonorisation et à la fermeture immédiate du lieu de culte’, a prévenu jeudi le lieutenant-colonel Bédiani Bélei, le directeur des Cultes.

Et l’officiel de rappeler que la liberté de culte s'arrête là où commence le droit à la tranquillité des habitants.

Une église réveillée est une confrérie improvisée qui ne repose que sur son leader spirituel, c’est-à-dire le pasteur.

Les églises réveillées ne réinventent pas la religion, ni les textes sacrées, elles les réinterprètent. Et elles doivent partager leur ‘savoir’ dans la condescendance, dans le mysticisme et dans la transe, dans la terreur, dans la vénalité et dans la durée.

Pour espérer se faire une réputation pérenne et atteindre le plus grand nombre, il leur faut une appellation qui marque les esprits et qui témoigne de leur proximité avec le Seigneur. D’où le florilège de désignations bidon qu’on retrouve un peu partout au Togo.