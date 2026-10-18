Les évêques invitent les fidèles à prier le Rosaire pour le Togo

L'Église catholique invite les fidèles à 9 jours de prière du 23 au 31 octobre.

L'initiative revient à la Conférence des évêques du Togo (CET).

Chaque paroisse est libre d’organiser les choses comme elle l’entend.

Les prières s'appuieront notamment sur les mystères du Rosaire : joyeux, lumineux, douloureux et glorieux.

Les évêques veulent associer l'Église aux joies, aux espoirs et aux préoccupations de la population, en particulier des personnes vulnérables.

La CET invite aussi la jeunesse à renforcer son engagement chrétien et citoyen pour contribuer à bâtir une société fondée sur la justice et la paix.