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Les évêques invitent les fidèles à prier le Rosaire pour le Togo

L'Église catholique invite les fidèles à 9 jours de prière du 23 au 31 octobre. 

Appel à la jeunesse © republicoftogo.com

L'Église catholique invite les fidèles à 9 jours de prière du 23 au 31 octobre. 

L'initiative revient à la Conférence des évêques du Togo (CET).

Chaque paroisse est libre d’organiser les choses comme elle l’entend.

Les prières s'appuieront notamment sur les mystères du Rosaire : joyeux, lumineux, douloureux et glorieux.

Les évêques veulent associer l'Église aux joies, aux espoirs et aux préoccupations de la population, en particulier des personnes vulnérables.

La CET invite aussi la jeunesse à renforcer son engagement chrétien et citoyen pour contribuer à bâtir une société fondée sur la justice et la paix.

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