Mgr Jacques Danka Longa, élu président de la Conférence des évêques du Togo
L'évêque de Kara, Mgr Jacques Danka Longa, est le nouveau président de la Conférence des évêques du Togo (CET). Il succède à Mgr Benoît Comlan Alowonou, évêque émérite de Kpalimé.
L'évêque de Kara, Mgr Jacques Danka Longa, est le nouveau président de la Conférence des évêques du Togo (CET). Il succède à Mgr Benoît Comlan Alowonou, évêque émérite de Kpalimé.
La CET est l'organe de concertation pastorale et sociale de l'Église catholique . Elle réunit l'archidiocèse de Lomé et les diocèses d'Aného, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong, et contribue à renforcer les liens entre ces diocèses et le Saint-Siège.