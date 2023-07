Les jeunes togolais à Lisbonne

Ils sont 20 jeunes gens et jeunes filles venus du Togo à participer cette année aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), qui se tiennent à Lisbonne (Portugal), du 1er au 6 août.

Il s’agit d’une formidable aventure spirituelle et humaine qui a changé la vie et le regard sur le monde de millions de jeunes qui y ont participé sur les cinq continents. Plus d’un million de jeunes du monde entier sont attendus cette année.

Les jeunes togolais sont issus des 7 diocèses du pays.

Les activités centrales prévoient (mercredi) une journée de catéchèse, suivie le lendemain (jeudi) de l’arrivée du Pape François, d’une seconde journée culminant par le Chemin de la Croix (vendredi), et enfin d’une veillée de prière conduite par le Pape (samedi), clôturée par une messe en plein air (dimanche), les jeunes passant la nuit sur place, à la belle étoile ou dans des tentes.

Dimanche, le pape annoncera le lieu où se tiendront, dans deux ans, les prochaines JMJ.

Il est prévu que la délégation togolaise rencontre Saint Père.