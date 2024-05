Un carrefour gastronomique

C’est parti pour le grand festival gastronomique La Marmite (FESMA).

L’évènement se déroule jusqu’au 20 mai sur l’esplanade du Palais des congrès de Lomé.

‘Notre ambition est de valoriser les richesses, le savoir-faire et les saveurs africaines. La promotion du consommer local est également très importante’, a déclaré le concepteur du FESMA, Jean-Paul Agboh.

Avec plus de 200 exposants et 50,000 visiteurs, le FESMA se positionne comme une plateforme majeure pour la valorisation des cuisines africaines.

Ce festival offre une vitrine exceptionnelle pour les chefs, les artisans de la gastronomie et les producteurs locaux qui viendront présenter leurs produits et partager leur savoir-faire avec un public passionné et curieux.

La cuisine africaine, avec sa grande diversité, est un reflet de la richesse culturelle du continent. Chaque région, chaque pays apporte sa pierre à l'édifice culinaire avec ses plats emblématiques, ses ingrédients uniques et ses méthodes de cuisson particulières.

Du couscous nord-africain aux succulentes viandes grillées d'Afrique de l'Est, en passant par les ragoûts épicés d'Afrique de l'Ouest, chaque recette raconte une histoire, celle d'un peuple, de son environnement et de ses traditions.

L'ambition est de faire de ce festival un carrefour de rencontre pour tous les amateurs de cuisine africaine, qu'ils soient togolais ou internationaux.

Le FESMA offre à ses visiteurs un véritable voyage gustatif à travers l'Afrique. C'est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir des recettes originales, de savourer des saveurs inédites et de se délecter d'arômes envoûtants. Les participants pourront goûter à une infinité de plats, découvrir des épices méconnues et se laisser transporter par des textures et des saveurs qui témoignent de la créativité sans limite des cuisiniers africains.

Pour les amoureux de la bonne cuisine, le FESMA est une escale obligatoire pour vivre une expérience riche en goûts et en couleurs.