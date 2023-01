Les limites de l’immobilier en ligne

A ce rythme, d’ici quelques années il n’y aura plus aucune agence immobilière au Togo.

Le nombre de sites internet spécialisés en location et vente vont progressivement remplacer l’agent immobilier traditionnel assis derrière son bureau et prêt à réaliser les visites de maisons, d’appartements ou de terrain.

Le numérique est tendance, mais il n’est qu’une première étape pour acquérir ou louer un bien. L’intervention humaine sera toujours indispensable.

Parmi les derniers sites spécialisés lancés, on peut citer Arris Agency.

'La digitalisation est aujourd'hui le processus le plus simple, le plus rapide et le plus sécurisé pour vendre et acheter un bien immobilier’, assure Françis Agbado, à la tête du site.

Bémol à cet optimisme, aucun client ne fera 100% confiance à une plateforme. Il voudra naturellement rencontrer physiquement les intervenants. Logique, une vente ou un achat représente un investissement généralement important. Sans mentionner les processus de financement via les banques et l’intervention légale des notaires.