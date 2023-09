Les livraisons trainent

Toujours compliqué de faire le plein ce mardi à Lomé. Les stations-services de la capitale sont réapprovisionnées en quantités limitées.

Des files de voitures et de motos sont visibles dans la capitale et des banlieue attendant l’arrivée d’essence et de diesel.

Une situation liée à un ‘retard de livraison’, selon les autorités.

Pas mieux en région.

Tous ceux qui doivent se déplacer pour leur travail sont évidemment pénalisés.