L'UNICEF veut renforcer la protection des enfants et le respect de leurs droits partout dans le pays. L'agence onusienne a réaffirmé lundi son engagement pour intensifier la lutte contre les violences faites aux enfants.

Définis avec le gouvernement, les axes visent à :

mieux collecter et exploiter les données pour cibler les interventions ;

renforcer la coordination entre les secteurs ;

rapprocher les services de prévention et de protection des populations ;

rendre les écoles plus sûres.

L'UNICEF intervient déjà dans de nombreux domaines : santé maternelle et néonatale, vaccination de proximité, nutrition et éducation préscolaire.

L'agence soutient aussi l'enregistrement des naissances, la lutte contre l'exploitation et la traite des enfants, ainsi que la réinsertion des enfants des rues.

Elle accompagne par ailleurs l'élaboration de politiques publiques plus inclusives dans la santé, l'éducation, l'alimentation et l'accès à l'eau potable. Elle agit également pour améliorer l'hygiène et l'assainissement dans les écoles.