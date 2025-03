Livraison des documents officiels

Après avoir conquis le marché togolais, Kaba Delivery franchit une nouvelle étape dans son développement en étendant ses services au Bénin.

Cette expansion stratégique renforce l’ambition de l’entreprise de devenir un acteur clé de la logistique et de la livraison en Afrique de l’Ouest.

Grâce à cette implantation au Bénin, les Togolais et les Béninois pourront désormais expédier plus facilement des colis à leurs proches de part et d’autre de la frontière. Ce service transfrontalier représente un gain de temps considérable, aussi bien pour les particuliers que pour les commerçants, qui bénéficieront d’un transport rapide, sécurisé et abordable.

Kaba Delivery veut faciliter le commerce transfrontalier.

Kaba Delivery lance en même temps de nouveaux services au Togo avec la livraison de pièces d’identité et de documents officiels. Grâce à une coopération avec les autorités compétentes, l’entreprise propose le retrait et la livraison sécurisée de documents essentiels tels que les cartes d’identité, les passeports, les permis de conduire …