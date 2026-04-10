Rubriques

Tendances:
Société

Lomé a son nouvel archevêque

Deux ans d'attente. Deux ans d'intérim. Et ce vendredi, enfin, une certitude : Mgr Isaac Gaglo est le nouvel archevêque de Lomé, nommé par le Pape Léon et confirmé lors d'une réunion diocésaine en présence du Nonce apostolique, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi.

Mgr Isaac Gaglo © republicoftogo.com

Deux ans d'attente. Deux ans d'intérim. Et ce vendredi, enfin, une certitude : Mgr Isaac Gaglo est le nouvel archevêque de Lomé, nommé par le Pape Léon et confirmé lors d'une réunion diocésaine en présence du Nonce apostolique, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi.

La nouvelle met fin à une période inédite dans l'histoire récente de l'Église catholique au Togo. Depuis le décès de Mgr Nicodème Barrigah-Benissan en 2024, Mgr Gaglo assurait seul la gestion de l'archidiocèse de Lomé, en administrateur apostolique, tout en continuant d'exercer ses fonctions d'évêque d'Aného, poste qu'il occupait depuis février 2008.

Ordonné prêtre le 9 août 1985 par le Pape Jean-Paul II, Mgr Isaac Gaglo entre dans sa nouvelle mission à 68 ans, avec derrière lui 41 ans de vie sacerdotale, une vie entière au service de l’Église.

Sa première réaction, empreinte d'humilité et de foi, a donné le ton de ce qu'il entend incarner : « Nous adressons notre respectueuse et filiale gratitude au Très Saint-Père pour la confiance qu'il me témoigne en m'appelant à cette nouvelle mission. », a déclaré l’archevêque de Lomé.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les épluchures valent de l'or

Les épluchures valent de l'or

Imaginez transformer vos épluchures de légumes, vos restes de repas et vos déchets organiques en gaz pour cuisiner, et en électricité pour vous éclairer. Ce n'est pas une promesse lointaine.

Dépistages, bien-être et counseling

Dépistages, bien-être et counseling

Le ministère de la Communication a choisi de célébrer la Journée internationale des droits de la femme de manière concrète et utile. 

Un aéroport en forte expansion

Un aéroport en forte expansion

L’aérogare de Lomé soufflera ses dix bougies le 25 avril prochain. Un nouveau terminal construit par des entreprises chinoises.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.