Lomé capitale des saveurs africaines

Les inscriptions pour le 5e Festival International la Marmite (FESMA) sont ouvertes depuis lundi pour les exposants. Il se déroulera du 12 au 16 août 2026 sur l'Esplanade du Palais des Congrès de Lomé.

Cette édition s'affirme comme le carrefour incontournable de la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire en Afrique de l’Ouest, avec plus de 50 000 visiteurs attendus, indiquent les organisateurs.

Le FESMA offre aux producteurs, transformateurs, restaurateurs et institutions une plateforme unique pour valoriser leur savoir-faire, nouer des partenariats et participer à la dynamique de l'intégration régionale par la promotion des produits du terroir.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 juillet 2026. Le nombre de places est limité.

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Contact

Agoè Cacavéli

+228 79 94 77 91/ + 228 96 60 61 02

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