Toujours vivant !

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) lance une opération de contrôle de vie à compter du 4 mai et jusqu'au 30 juin 2026, destinée à l'ensemble des pensionnés et rentiers résidant au Togo comme à l'étranger.

Derrière cette démarche se cache un enjeu crucial : s'assurer que les pensions sont versées aux vrais ayants droit, et non à des personnes décédées et jamais signalées à l’état civil.

Un phénomène de fraude bien réel dans de nombreux systèmes de protection sociale, qui prive les caisses de ressources précieuses et nuit à l'ensemble des assurés.

En exigeant une vérification biométrique régulière, la CNSS se dote d'un outil fiable pour nettoyer ses fichiers, améliorer la transparence de sa gestion et garantir que chaque franc versé atteint bien son destinataire légitime.

L'opération se déroule en ligne, via la plateforme « Biosecu », accessible sur le portail de la CNSS. Les bénéficiaires devront y transmettre leurs données biométriques pour valider leur situation.

Attention : tout pensionné ou rentier qui ne se soumettra pas à ce contrôle verra le paiement de ses droits suspendu à compter de juillet 2026.