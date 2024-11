Lomé renforce ses normes alimentaires pour conquérir les marchés internationaux

Face aux exigences croissantes des marchés internationaux en matière de qualité et de sécurité des produits alimentaires, le Togo intensifie ses efforts pour améliorer ses normes et renforcer la compétitivité de ses exportations.

Certains produits locaux peinent encore à répondre aux standards requis, limitant leur accès aux marchés européens, américains et régionaux.

La Haute Autorité de la Qualité et de l’Environnement (HAUQ), avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a ouvert une session de formation mardi à Lomé.

Elle vise à informer les professionnels avec des compétences pratiques sur le système HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), un outil clé pour identifier et maîtriser les dangers dans la chaîne de production alimentaire, la microbiologie alimentaire et l’identification des dangers : risques chimiques, biologiques et physiques dans la chaîne alimentaire.

Selon Laré Arzouma Botre, président de la HAUQ, cette démarche est essentielle pour répondre aux attentes des consommateurs et aux exigences des partenaires commerciaux.

En adoptant les normes internationales, le Togo souhaite se positionner comme un acteur compétitif sur les chaînes d’approvisionnement mondiales.