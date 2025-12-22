Maillage sécuritaire

Face aux menaces sécuritaires persistantes, notamment au nord du pays, l’État intensifie sa présence sur le terrain. Tandis que des projets de développement socioéconomique se déploient à travers le territoire, les autorités renforcent parallèlement les dispositifs de sécurité afin de rapprocher les forces de l’ordre des populations.

Dans la région des Savanes, zone placée sous état d’urgence sécuritaire depuis plusieurs mois, Calixte Madjoulba, ministre de la Sécurité, a procédé à l’inauguration de nouveaux commissariats de police, notamment à Mango et Cinkassé. Ces infrastructures viennent renforcer le maillage dans une zone particulièrement exposée à la menace terroriste.

Les nouveaux commissariats ont été dotés de moyens logistiques conséquents, incluant des véhicules tout-terrain, des motos, des équipements de patrouille ainsi que du matériel mobilier et informatique. Objectif : améliorer la mobilité, la réactivité et les capacités opérationnelles de la Police nationale togolaise.

Selon les autorités, cette avancée est le fruit d’un partenariat engagé depuis juin dernier entre la Police nationale togolaise et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Une coopération qui contribue non seulement au renforcement des capacités sécuritaires, mais aussi à l’amélioration de l’accueil et de la confiance entre les forces de sécurité et les citoyens.

La région des Savanes demeure en effet l’épicentre des préoccupations sécuritaires, en raison de la menace terroriste transfrontalière qui pèse sur cette partie du pays. Pour y faire face, des actions coordonnées, tant sur le plan civil que militaire, sont continuellement mises en œuvre afin de réduire les risques et de protéger les populations.

Dans ce contexte, les autorités insistent sur la nécessité d’une collaboration étroite entre les populations et les forces de défense et de sécurité (FDS). Une synergie essentielle pour anticiper les menaces, renforcer la vigilance collective et consolider la stabilité dans cette région stratégique du Togo.