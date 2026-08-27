Maintenance sur le gazoduc ouest-africain

En raison de travaux de maintenance prévus au niveau sous-régional sur les équipements de la West African Gas Pipeline Company (WAPCO), l'approvisionnement en gaz naturel destiné aux centrales thermiques sera interrompu du 28 août au 21 septembre 2026, indique un communiqué publié jeudi.

Le West African Gas Pipeline, exploité par la société WAPCO, est un gazoduc long de près de 700 km, reliant le Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana. Il achemine du gaz naturel nigérian destiné à alimenter les centrales de production électrique de ces pays.

Cette infrastructure joue un rôle important dans l'approvisionnement énergétique de la sous-région, les deux centrales togolaises dépendant directement de ce gaz pour fonctionner.

Afin de préserver au mieux la continuité du service, la CEET (la compagnie électrique publique) a fait le choix de recourir, sur cette période, aux combustibles liquides, plus onéreux, plutôt que de réduire davantage l'offre disponible.

L'ensemble des dispositions prises devrait permettre de limiter les perturbations, sans toutefois les éliminer totalement.

Certains quartiers ou localités pourraient donc connaître des interruptions ponctuelles, que la CEET s'efforcera de minimiser.