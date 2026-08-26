Rubriques

Tendances:
Société

Echéance le 1er septembre

À l'approche de l'échéance fixée par les autorités pour libérer le domaine public sur le littoral, certains occupants prennent les devants. 

Fin d'activité © republicoftogo.com

À l'approche de l'échéance fixée par les autorités pour libérer le domaine public sur le littoral, certains occupants prennent les devants. 

Propriétaire du bar « Prince Lorenzo », l'ex-champion du monde des super-légers GBC (Global Boxing Council) Kuegah Kouami Folly a commencé à démonter lui-même son bar de plage, située en face à l'ex-Hôtel Palm Beach à Lomé.

Prince Lorenzo préfère anticiper plutôt que subir. Des dizaines de commerces sont situés en bord de mer en toute illégalité depuis des années.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

De Mobutu à Houphouët-Boigny

De Mobutu à Houphouët-Boigny

L'avenue Mobutu Sese Seko, qui relie le Boulevard Félix Houphouët-Boigny au Boulevard du Mono, à hauteur de l'hôtel Sarakawa, devrait être réhabilité prochainement.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.