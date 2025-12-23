Marchés sous surveillance pour des fêtes sans risque

À l’approche des fêtes, les pouvoirs publics renforcent leur dispositif de contrôle de la qualité des produits afin de protéger les consommateurs.

Ce mardi à Lomé, des produits jugés impropres à la consommation ont été saisies lors d’une opération menée par les inspecteurs du ministère du Commerce, avec l’appui des forces de l’ordre.

Les saisies ont concerné principalement des boissons alcoolisées en sachets, pourtant interdites sur le marché en raison de leur composition chimique jugée dangereuse. Des produits périmés ainsi que des boissons ne disposant pas de la vignette officielle de marquage, instaurée pour garantir la conformité ont également été retirés des étals.

« Nous sommes là pour encourager et accompagner les opérateurs économiques, mais nous sommes aussi garants de la bonne santé des populations », a déclaré Talime Abe, directeur général du Commerce.

Dans cette logique de responsabilité partagée, les autorités invitent la population à vérifier systématiquement les dates de péremption et les mentions légales avant tout achat. En cas de doute sur la qualité il est possible d’appeler un numéro vert, le 8585.