Messes sous contrôle

Les responsables des lieux de culte se sont engagés à exercer une vigilance maximum à l’occasion des messes de Noël.

Tout sera mis en place pour éviter que les églises deviennent des clusters, ont-il assuré jeudi.

Un service d’accueil et un comité de veille s’assureront que les fidèles disposent d’un pass vaccinal ou d’un PCR négatif et qu’ils respectent les mesures barrières et le port du masque.

Pas d’ accolades, ni poignées de mains à chaque

‘Les fidèles seront strictement contrôlés’ a indiqué souligné, le révèrent père Amégan Amevor, curé de la paroisse de Saint Martyr de l’Ouganda à Lomé.