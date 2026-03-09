Rubriques

Mix énergétique : les hydrocarbures encore majoritaires

Les hydrocarbures dominent encore la production d'électricité. Selon le ministère des Mines et des Ressources énergétiques, 58,76% de l'électricité produite en 2023 provient des centrales thermiques - ContourGlobal, Kékéli Efficient Power et les installations WAPG 1 et 2 - contre 41,24% issue des énergies renouvelables.

L'électricité verte, c'est pour bientôt © republicoftogo.com

Une répartition proche de la moyenne mondiale, où 60% de l'électricité est produite à partir de combustibles fossiles.

Les autorités sont conscientes des limites de ce modèle. Les combustibles liquides, fuel lourd notamment, polluent davantage, émettent plus de CO₂ et coûtent quatre fois plus cher que le gaz naturel.

Le gouvernement s'engage donc à sécuriser un approvisionnement continu en gaz pour produire une électricité plus propre et plus abordable, tout en poursuivant la montée en puissance progressive des énergies renouvelables, notamment le solaire.

Un équilibre encore fragile, mais une trajectoire clairement engagée vers la transition énergétique.

