Assurance inclusive : les acteurs africains se donnent rendez-vous à Lomé

Lomé sera du 25 au 27 mars prochain le rendez-vous des acteurs africains de l'assurance. La capitale togolaise accueille la 11e Conférence régionale sur l'assurance inclusive, portée par la Conférence interafricaine des marchés d'assurance (CIMA).

Au cœur des débats : comment rendre l'assurance accessible aux ménages à faibles revenus et aux acteurs du secteur informel, encore largement exclus des dispositifs classiques de protection sociale.

Décideurs publics, compagnies d'assurance, acteurs bancaires et experts en technologie se retrouveront autour d'un enjeu majeur : bâtir des systèmes d'assurance plus inclusifs, plus résilients et mieux adaptés aux réalités africaines, dans un contexte marqué par les crises sanitaires, l'instabilité sécuritaire et économique.

Les échanges porteront sur les bonnes pratiques en matière de régulation, de distribution et d'élargissement de l'accès à l'assurance, avec pour ambition de faire de celle-ci un véritable levier de développement inclusif et durable pour les couches vulnérables du continent.

