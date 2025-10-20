Ne plus prendre les assurés pour des pigeons

Le secteur des assurances est sous haute surveillance. Le ministre délégué chargé de la Couverture sanitaire universelle, Jean-Marie Tessi, a annoncé lundi son intention de remettre de l’ordre face aux dérives persistantes, notamment le non-paiement des sinistres dans les délais.

S’exprimant à l’ouverture de la session de la Commission régionale de contrôle des assurances (CRCA), le ministre a dénoncé les pratiques dilatoires de certaine assureurs qui retardent volontairement le règlement des indemnités dues aux clients.

« Le temps du dilatoire doit céder la place à celui de la responsabilité et de la rigueur », a-t-il affirmé.

Tessi a appelé les organes de régulation et de supervision à faire preuve de plus de fermeté, en particulier à renforcer les sanctions contre toute entreprise qui ne respecterait pas ses engagements envers les assurés.

« L'assurance n’a de sens que si la promesse d’indemnisation se traduit par des actes de règlement rapides, justes et transparents », a-t-il martelé.

Il a également rappelé que les missions de contrôle et de surveillance du marché ne doivent plus être considérées comme de simples formalités administratives. Il les qualifie de socle de la confiance dans le secteur, garantes de sa stabilité et de la transparence.

Outre le respect des obligations contractuelles, le ministre a exhorté les acteurs du secteur à anticiper les nouveaux risques émergents, notamment les risques climatiques et les menaces cybernétiques, qui pourraient fragiliser le secteur à moyen terme.