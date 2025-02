Nécessaire cohabitation

Face à la montée en puissance de l’utilisation des drones dans divers secteurs d’activité, le Togo entend établir un cadre juridique adapté pour encadrer leur usage et assurer une cohabitation harmonieuse avec l’aviation traditionnelle.

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) travaille en partenariat avec Flying Labs et WeRobotics pour garantir une intégration sécurisée des drones dans l’espace aérien.

L’essor des drones ces dernières années a révélé un vide juridique, rendant impératif l’établissement de règles claires. L’ANAC souhaite ainsi adapter la réglementation à cette nouvelle réalité.

« Il faut mettre des règles juridiques pour que ces aéronefs puissent cohabiter », explique Idrissou Ahabou, directeur de l’ANAC.

Afin d’accompagner cette transition réglementaire, une formation spécialisée a été inaugurée en début de semaine , avec le soutien de Flying Labs et WeRobotics. Une formation qui est une mise à niveau pour les pilotes de drones.

WeRobotics est une organisation mondiale à but non lucratif qui vise à démocratiser l'accès aux technologies robotique, en particulier dans les pays du Sud. Son objectif principal est de transférer les compétences et les technologies aux experts locaux.

Flying Labs est un réseau mondial de centres de connaissances indépendants, réunissant des experts locaux spécialisés dans les services professionnels liés aux drones, aux données et à l'intelligence artificielle (IA).