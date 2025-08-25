Rubriques

Tendances:
Société

Nouvelle règle pour vos caméras de sécurité

À partir du 1er octobre, tout dispositif de vidéosurveillance installé dans les lieux publics ou à usage collectif devra être déclaré auprès de l’Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP).

Déclaration obligatoire pour protéger vie privée et données © republicoftogo.com

À partir du 1er octobre, tout dispositif de vidéosurveillance installé dans les lieux publics ou à usage collectif devra être déclaré auprès de l’Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP).

L’institution rappelle que cette obligation vise à protéger la vie privée et à garantir que les données soient utilisées conformément à la loi.

Certaines exceptions existent :

  • Les caméras dans les bureaux, salles de réunion ou de classe ne nécessitent pas de déclaration si elles servent uniquement à la sécurité et si les personnes sont informées.
  • Les caméras installées dans les domiciles privés ne sont pas obligatoirement déclarées, à condition de ne pas filmer la rue ou les voisins. Toutefois, l’IPDCP recommande la déclaration par précaution.

Attention : les enregistrements provenant de caméras non déclarées ne sont pas recevables en justice. De plus, tout usage frauduleux ou illicite de données personnelles peut être puni d’un à cinq ans de prison et d’une amende de 5 à 20 millions de Fcfa.

Enfin, chaque caméra déclarée doit être signalée par un pictogramme officiel délivré par l’IPDCP.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L’ANID accorde une semaine supplémentaire aux habitants du Golfe

L’ANID accorde une semaine supplémentaire aux habitants du Golfe

L’Agence nationale d’identification (ANID) a annoncé samedi la prolongation du délai de distribution des cartes e-ID dans la préfecture du Golfe. Initialement prévue pour s’achever le 22 août, la période est désormais étendue jusqu’au 29 août.

Les transporteurs appellent à la responsabilité

Les transporteurs appellent à la responsabilité

Les routes togolaises ont été endeuillées ces dernières semaines par une succession d’accidents graves, mettant en lumière la fragilité de la sécurité routière. Face à cette situation, l’Union nationale des transporteurs routiers du Togo (UNATROT) a exprimé samedi son inquiétude et son impuissance, tout en appelant à des mesures urgentes.

Record en cuisine

Record en cuisine

L’aventure culinaire hors norme de la cheffe togolaise Laurence Assignon s’est achevée avec succès jeudi, après 275 heures passées en cuisine, soit 13 jours de marathon non-stop. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.