Nouvelles compagnies en approche

Air Peace (Nigeria), Turkish Airlines, EgyptAir et Emirates devraient opérer des vols vers Lomé, a indiqué lundi Dokissime Gnama Latta, le directeur général de l'Agence nationale de l’aviation civile (ANAC-Togo).

On ignore pour le moment quand ces compagnies ouvriront des lignes vers le Togo et le nombre de fréquences.

Ce serait en tout cas une bonne nouvelle, une saine concurrence et le moyen de rejoindre plus facilement le Moyen Orient, l’Asie ou l’Europe.

C’est une décision commerciale et non politique. Il faut remplir les avions et avoir un coefficient acceptable pour ouvrir de nouvelles lignes.

Emirates comme Turkish étudient le marché.