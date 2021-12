Nouvelles conditions d'entrée au Liban

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion pour la Diaspora libanaise d’Afrique de revenir au pays. De nombreux libanais vivant au Togo font le voyage de Beyrouth. La crise politique et économique au pays du Cèdre n’a pas réduit le flux.

En raison de la pandémie et de l'apparition d'un nouveau variant, un dispositif plus contraignant a été mis en place.

Le ministère des Travaux publics et des Transports a annoncé, lundi, de nouvelles mesures pour les passagers arrivant à l'Aéroport international de Beyrouth (AIB) à partir du 15 décembre 2021, afin de faire face à la propagation inquiétante du Covid-19 dans le pays et à l'apparition du nouveau variant Omicron dans le monde.

Ces dispositions modifient une série de mesures annoncées la semaine dernière.

Dans une circulaire adressée aux compagnies d'aviation, le ministère a indiqué qu'à partir du 15 décembre, tous les passagers arrivant à Beyrouth doivent s'inscrire sur la plateforme électronique pour permettre aux voyageurs d'y fournir leurs données et d'obtenir un pass sanitaire, qui leur sera demandé pour pouvoir embarquer dans l'avion qui les mènera au Liban.

Les voyageurs âgés de plus de 12 ans sont appelés à enregistrer sur la plateforme le résultat négatif d'un test PCR effectué au plus tard 48 heures avant leur arrivée au Liban, dans le but de recevoir un code QR, qui sera scanné à leur arrivée à l'AIB.

Les personnes qui ne pourront pas présenter ce pass sanitaire n'auront pas le droit d'embarquer pour Beyrouth.

Les passagers entièrement vaccinés depuis plus de deux semaines ou qui ont contracté le Covid-19 au cours des trois derniers mois précédant leur voyage sont toutefois exemptés d'effectuer un test PCR avant leur départ, mais doivent télécharger sur la plateforme tous les documents justifiant cette vaccination ou infection.

Toutes les personnes arrivant au Liban, hormis les enfants de moins de 12 ans et les membres de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul), devront ensuite effectuer un test PCR à leur arrivée à l'AIB.

A partir de la mi-décembre, les passagers arrivant à Beyrouth devront également se confiner pendant 24 heures, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le résultat négatif de leur test PCR.

Si le résultat du test est positif, les passagers devront en informer le ministère de la Santé en appelant le 1787, au cas où l'équipe du ministère ne les contacte pas directement.

Les hôtesses de l'air et les pilotes qui arrivent au Liban pour une durée ne dépassant pas les 48 heures n'ont pas à subir de test PCR à leur arrivée, à condition de présenter les documents nécessaires sur la plateforme et de s'isoler tout au long de leur séjour.