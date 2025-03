Orpaillage clandestin au nord du Togo : un fléau écologique et social

Située dans la région de la Kara, au nord du Togo, la zone de la Binah regorge de ressources naturelles précieuses, notamment l’or.

La zone attire de nombreux exploitants illégaux, particulièrement au nord de la rivière Koulakou-N’poukou, où l’orpaillage sauvage prend de l’ampleur.

Cette activité engendre des conséquences alarmantes sur l’environnement, la sécurité et l’économie locale.

L’extraction illégale de l’or entraîne une dégradation accélérée des sols, les rendant infertiles pour l’agriculture, pourtant essentielle à la subsistance des populations locales. L'utilisation massive de produits toxiques comme le mercure et le cyanure pour séparer l’or des roches pollue les cours d’eau et les nappes phréatiques, mettant en péril la santé des habitants et des écosystèmes environnants.

La destruction des berges et la déforestation associées à cette exploitation anarchique aggravent également l’érosion des sols, augmentant les risques d’inondations et de glissements de terrain. Face à ces dangers, les autorités locales tentent de sensibiliser les riverains aux impacts dévastateurs de cette activité.

Au-delà des dégâts environnementaux, la ruée vers l’or crée un climat de tensions entre exploitants extérieurs et communautés locales. L’absence d’un cadre réglementaire clair favorise l’émergence de réseaux criminels et d’activités clandestines, compromettant la sécurité de la région. Des conflits éclatent fréquemment pour le contrôle des sites d’extraction, rendant la situation encore plus préoccupante.

De plus, les conditions de travail sur ces sites sont extrêmement précaires. Les mineurs, souvent non protégés, sont exposés à des accidents fréquents et à des maladies causées par l’inhalation de particules toxiques.

L’exploitation artisanale prive également l’État de revenus.

Ces activités échappant au contrôle des autorités, les taxes et redevances minières ne sont pas perçues, entraînant un manque à gagner important pour le développement économique de la région.

Face à cette situation, les autorités locales ont organisé une rencontre jeudi afin d’alerter la population sur les dangers de l’exploitation illégale.

L’objectif est de sensibiliser les riverains et promouvoir une gestion encadrée des ressources aurifères afin de préserver l’équilibre écologique et garantir un développement durable.

Seule une réglementation stricte et une exploitation responsable de ces ressources naturelles permettront de protéger l’environnement tout en assurant la prospérité des communautés locales.