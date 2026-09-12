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Meilleure sécurité alimentaire

Le Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments (LaNSA) vient d’acquérir de nouveaux équipements d’analyse pour des résultats plus rapides et plus fiables. Une nécessité.

Des analyses plus fines © DR

Le Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments (LaNSA) vient d’acquérir de nouveaux équipements d’analyse pour des résultats plus rapides et plus fiables. Une nécessité.

Un enjeu de santé publique dans un contexte où la vigilance sur les produits alimentaires reste une priorité.

Au-delà de la seule protection des consommateurs, cet appui devrait également profiter aux producteurs et transformateurs locaux. Des contrôles conformes aux normes internationales facilitent en effet l'accès des produits togolais aux marchés extérieurs, où les exigences en matière de qualité et de sécurité sanitaire ne cessent de se durcir. 

Autrement dit, un laboratoire mieux équipé, c'est aussi une porte qui s'ouvre plus largement à l'exportation pour les filières agroalimentaires du pays.

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