Passages non protégés

Le trafic ferroviaire est loin d’être dense au Togo. Des convois de fret empruntent cependant des voies qui traversent le centre ville de Lomé.

Pas de passage protégé. Au mieux, un employé de la société des chemins de fer qui agite un drapeau fluo pour inviter les automobilistes à s’arrêter pour laisser passer le train.

Mais les consignes ne sont pas respectées. Chaque année, des dizaines d’accidents ont lieu mettant en cause, notamment, des motocyclistes.

Un comportement que dénonce le ministre de la Sécurité, Yark Damehane. Il a du mal à comprendre l’insouciance de certains.

Le gouvernement travaille sur une nouvelle politique du rail. Relancer ce moyen de transport est en réflexion depuis plusieurs années. Plus écologique et plus économique.

Avec des infrastructures qui évitent le centre-ville pour ne pas gêner la circulation.