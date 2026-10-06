Rubriques

Tendances:
Société

Perturbations en vue

La Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) prévient ses clients que les travaux de maintenance préventive sur les équipements de la West African Gas Pipeline Company (WAPCo) reprendront du 7 au 22 octobre 2026.

Achat de fioul indispensable © republicoftogo.com

La Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) prévient ses clients que les travaux de maintenance préventive sur les équipements de la West African Gas Pipeline Company (WAPCo) reprendront du 7 au 22 octobre 2026.

Ils étaient initialement prévus du 28 août au 21 septembre, mais avaient été reportés.

Pendant cette période, l'approvisionnement en gaz naturel des centrales thermiques sera interrompu. 

Pour préserver la continuité du service, la CEET a de nouveau choisi de produire l'électricité avec des combustibles liquides, plus coûteux, plutôt que de réduire davantage l’offre.

Ces mesures doivent limiter les perturbations sans les éliminer. Certains quartiers ou localités pourraient connaître des coupures, que la CEET dit vouloir réduire au minimum.

Elle recommande à ses clients de garder leurs appareils débranchés pendant les coupures et de ne les rebrancher qu'au retour du courant, pour éviter les dommages liés aux variations de tension.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Togo veille sur son littoral

Le Togo veille sur son littoral

L'Unité spéciale des gardes-côtes togolaises (USGCT) est née d'un décret adopté en Conseil des ministres le 12 janvier 2024.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.