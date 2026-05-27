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Perturbations nocturnes sur la RN1

Les usagers de la nationale N°1 sont prévenus. Du 28 mai au 28 juin, la circulation sera perturbée entre Awandjelo et Tomdè de minuit à 4 heures du matin.

Parcours fléché pour les automobilistes © republicoftogo.com

Les usagers de la nationale N°1 sont prévenus. Du 28 mai au 28 juin, la circulation sera perturbée entre Awandjelo et Tomdè de minuit à 4 heures du matin, en raison des travaux de modernisation et de dédoublement du pont sur la rivière Kara.

Un dispositif de déviation temporaire sera mis en place pour garantir la sécurité durant cette période. 

Ces travaux s'inscrivent dans la politique de modernisation du réseau routier.

Une fois achevé, le nouveau pont améliorera significativement la mobilité dans la région, un axe important reliant le nord du pays aux autres régions. 

Un chantier d'autant plus nécessaire que la RN1 est régulièrement pointée du doigt pour son état défaillant, à l’origine de nombreux accidents.

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