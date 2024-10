Pointe-Noire et bientôt Nouakchott

La compagnie aérienne panafricaine ASKY, basée à Lomé, a relancé mercredi ses vols vers Pointe-Noire (République du Congo) marquant ainsi la reprise d'une route stratégique suspendue depuis plusieurs années.

Ce retour intervient au lendemain de la réception d’un Boeing 737-8 MAX, qui remplace le premier avion de la flotte un 737-700.

Pointe-Noire est une importante capitale pétrolière en Afrique centrale.

ASKY opérera trois vols par semaine vers cette destination.

La compagnie débutera prochainement une liaison vers Nouakchott (Mauritanie).

ASKY est une compagnie privée soutenue par plusieurs investisseurs de renom. Son principal actionnaire est Ethiopian Airlines, qui détient une part de 40 % du capital d'ASKY.

Cette participation stratégique permet à la compagnie togolaise de bénéficier de l’expertise technique et de la vaste expérience d’Ethiopian Airlines dans le secteur aérien africain. Outre Ethiopian Airlines, ASKY est également soutenue par des investisseurs privés et institutionnels d'Afrique de l'Ouest, notamment des banques et des institutions financières régionales telles que la Banque ouest-africaine de développement (BOAD). L’Etat togolais détient également une partie du capital.

Cette combinaison d'actionnaires renforce la stabilité financière et opérationnelle du transporteur.