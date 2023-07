Portabilité avant la fin de l'année

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a annoncé jeudi que la portabilité des numéros de téléphone serait effective d’ici la fin de l’année.

Autrement dit, il sera possible de changer d’opérateur tout en conservant son numéro.

‘Nous sommes en train de mettre en place les dispositions techniques afin que le moment de transition ne vous déconnecte pas et ne dure pas non plus. En quelques minutes ou secondes, cela doit être fait’, za indiqué Kadiri Ouro-Agoro, directeur juridique et de la protection des consommateurs (à lARCEP.

Pour l’Autorité, les abonnés doivent être libres de choisir leur réseau et de changer quant ils veulent.