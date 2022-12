L'exécution de l'hymne national ainsi que l'observation du protocole entourant la cérémonie de la montée des couleurs ne sont plus faites dans les règles de l’art, déplore Christian Trimua, le ministre des Droits de l’homme et de la Formation à la citoyenneté.

‘La pratique peu orthodoxe et non patriotique, souvent observée au cours de certains regroupements ou événements à caractère culturel est contraire aux normes en vigueur en la matière’, indique l’officiel.

‘La montée des couleurs, l'exécution de l'hymne et de la devise nationale doivent se faire dans l'ordre et la discipline, en position debout, les bras le long du corps et la tête haute. Une telle posture rappelle le respect et la dévotion que nous vouons à notre Patrie, à ses martyrs et à notre indépendance’, rappelle M. Trimua.