Préserver l’intégrité physique et la dignité des victimes

Un atelier de sensibilisation sur les procédures d’indemnisation des victimes des accidents de la route s’est ouvert jeudi à Lomé.

Ca tombe bien.

347 personnes sont mortes au premier semestre de cette année. Et les blessés se comptent par milliers.

Au Togo, l’obligation d’assurance responsabilité civile automobile existe depuis 1987 et son décret d’application n°87-103 du 03 juin 1987.

‘L’imposition de l’assurance responsabilité civile automobile est donc une disposition d’ordre public pour permettre l’indemnisation des sinistres survenus par le fait des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques’, a rappelé Kossi Tofio, le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances.

L’indemnisation est encadrée par différents textes au niveau régional, mais leur harmonisation reste encore un problème en cas de sinistre transfrontalier.

L’atelier du jour vise à préserver les intérêts des victimes et bénéficiaires de contrats d’assurance auto à tous les niveaux de la procédure d’indemnisation.