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Préserver la cohésion sociale

La région des Savanes, déjà sous état d'urgence sécuritaire, fait face à une nouvelle préoccupation : une recrudescence de drames sociaux. Le gouverneur Affoh Atcha-Dédji a confirmé l'enregistrement de nombreux cas de suicides et d'assassinats dans plusieurs localités, des drames qui « affectent les familles et fragilisent la cohésion sociale ».

Affoh Atcha-Dédji (centre) © DR

La région des Savanes, déjà sous état d'urgence sécuritaire, fait face à une nouvelle préoccupation : une recrudescence de drames sociaux. Le gouverneur Affoh Atcha-Dédji a confirmé l'enregistrement de nombreux cas de suicides et d'assassinats dans plusieurs localités, des drames qui « affectent les familles et fragilisent la cohésion sociale ».

Face à cette situation, le gouverneur Affoh Atcha-Dédji a lancé la mobilisation générale.

Les chefs de canton sont appelés à renforcer leur rôle de veille sociale et de médiation, tandis que les préfets doivent intensifier les actions de proximité et améliorer les dispositifs d'alerte précoce.

« La préservation de la paix, de la sécurité et du vivre-ensemble demeure une responsabilité collective impliquant les autorités administratives, les autorités traditionnelles, les leaders communautaires ainsi que l'ensemble des populations », a souligné Affoh Atcha-Dédji.

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