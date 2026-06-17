Rubriques

Tendances:
Société

Derniers hommages avant l'inhumation

Les cérémonies funéraires en hommage à Ewéfiaga Togbui Boniface Fafanyo Kossi Agboli Agokoli IV, roi des Ewé décédé en février dernier à l'âge de 86 ans après 35 années de règne, ont débuté. L'inhumation aura lieu samedi.

Togbui Agokoli IV était le roi des Ewé © republicoftogo.com

Les cérémonies funéraires en hommage à Ewéfiaga Togbui Boniface Fafanyo Kossi Agboli Agokoli IV, roi des Ewé décédé en février dernier à l'âge de 86 ans après 35 années de règne, ont débuté. L'inhumation aura lieu samedi.

Togbui Agokoli IV était le roi des Ewé, peuple dominant du sud-Togo dont l'histoire est intimement liée à la cité de Notsè.

Selon la tradition, leurs ancêtres avaient fui cette ville pour échapper à la tyrannie du premier roi Agokoli, se dispersant ensuite en différents groupes vers divers horizons — une épopée fondatrice qui structure encore aujourd'hui l'identité ewé.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Compter les Africains en 2030 : les experts se concertent à Lomé

Compter les Africains en 2030 : les experts se concertent à Lomé

Des responsables de l’organisation de recensements, venus de plusieurs pays francophones d’Afrique, se retrouvent cette semaine à Lomé pour harmoniser leurs préparatifs en vue du prochain cycle mondial de recensement général de la population et de l'habitat prévu en 2030.

C'est parti pour un tour

C'est parti pour un tour

Le Comité national Miss Togo vient de donner le coup d’envoi de la 31e édition du concours national de beauté.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.