Promotion du patriotisme et des valeurs locales

Faure Gnassingbé sa reçu vendredi le pasteur Ock Soo Park, fondateur de ‘International Youth Fellowship’ (IYF), une ONG dédiée à la promotion de la jeunesse.

Si IYF est d’origine chrétienne, elle est laïque et accueille les jeunes de toutes les communautés religieuses.

Le pasteur avait présidé en juillet 2017 au Togo la 9e édition du Camp mondial en présence de 3.000 jeunes venus du Ghana, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso et de Corée.

L’IYF est une organisation internationale à but non lucratif qui se consacre à l'éducation des jeunes du monde entier.

Fondée en 2001 en Corée du Sud, elle vise à inspirer la jeunesse à réaliser son plein potentiel et à contribuer positivement à la société.

Elle propose une gamme de programmes éducatifs, culturels et de bénévolat conçus pour aider les jeunes à développer leurs compétences personnelles, professionnelles et sociales.

Ces programmes comprennent des camps d'été, des conférences, des ateliers de développement personnel, des initiatives de service communautaire et des échanges culturels internationaux.

Grâce à ses activités diverses et innovantes, l'IYF cherche à promouvoir la paix, l'harmonie interculturelle et le leadership mondial parmi les jeunes générations.

‘Nous avons eu des discussions enrichissantes sur les projets de construction des centres de formation, d’éducation pour le leadership, le changement de mentalité et le patriotisme au profit des jeunes togolais et sur les possibilités de voyages d’études pour les enseignants togolais en Corée du Sud. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement togolais pour former les leaders de demain’ a indiqué Ock Soo Park à l’issue de l’audience.