E-Visa : nouvelles fonctionnalités

Les démarches de voyage vers ou depuis le Togo sont facilitées grâce à une refonte complète de la plateforme Togo Voyage. Elle sert principalement à demander un visa électronique pour se rendre dans le pays.

Cette version intègre de nouvelles fonctionnalités : création de compte, lecture automatique des documents, assistant visa, vérification photo, demandes groupées, paiement mobile ou bancaire, ainsi qu'un suivi par notifications.

Les usagers peuvent également suivre l'évolution de leur dossier en temps réel grâce à des notifications par SMS ou par e-mail.