Quand l’Afrique se met à table : le FESMA fait vibrer Lomé

La 4ᵉ édition du Festival La Marmite (FESMA) a été lancée mercredi à Lomé, sur le site de Canal Olympia Godopé.

Ce rendez-vous culinaire devenu incontournable célèbre non seulement la richesse des traditions gastronomiques africaines, mais s’impose aussi comme un laboratoire d’idées pour repenser la manière de produire, de consommer et de valoriser l’alimentation.

Axé sur le thème de la transition alimentaire et du développement durable, le FESMA 2025 ne se limite pas à la simple dégustation de plats.

Il est conçu comme un espace d’échanges, de réflexion et d'engagement autour des nouveaux paradigmes alimentaires que les pays africains doivent adopter pour renforcer leur souveraineté alimentaire, protéger leur patrimoine culinaire et soutenir les filières locales.

Le Togo à la table de l’excellence culinaire

Pour les organisateurs, cet événement est avant tout une aventure collective, portée par des femmes et des hommes passionnés, désireux de promouvoir la culture, le terroir et les savoir-faire culinaires de leurs communautés.

Au cœur de ce projet : le Togo, dont la diversité gastronomique est encore trop peu connue au-delà de ses frontières.

« Le Festival La Marmite est une ambition que nous portons : celle de valoriser les recherches, le savoir-faire et les saveurs africaines, de promouvoir le consommer local », a affirmé Jean-Paul Agbo-Ahouélété, commissaire général du FESMA. Il insiste : « Consommer local n’est pas une posture, c’est une dynamique économique, sociale et culturelle qui soutient nos territoires. »

Cette année, le festival prend une dimension encore plus panafricaine avec la participation de plusieurs pays invités : Tchad, Sénégal, Niger, Gabon et Côte d’Ivoire.

Chacun vient faire valoir ses propres richesses culinaires, ses produits emblématiques et ses recettes identitaires, dans un esprit de partage et de découverte mutuelle.

Le FESMA devient ainsi un trait d’union entre les peuples, les générations et les savoirs.

Il redonne toute sa place à la cuisine africaine dans le dialogue mondial sur l’alimentation durable, et repositionne la gastronomie comme un levier de développement, de cohésion sociale et de rayonnement culturel.

Entre dégustations, démonstrations culinaires, conférences et expositions, le FESMA 2025 offre au public une immersion sensorielle au cœur des traditions et des innovations culinaires africaines.

Une célébration vivante du goût, du terroir, et d’une identité africaine qui s’assume pleinement à travers l’assiette.

______

FESMA du 6 au 10 août