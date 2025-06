Que mijote le Togo ?

Si vous avez une spécialité culinaire qui fait fondre tout le quartier (ou au moins votre tante), sortez vos tabliers ! Le Festival La Marmite (FESMA) revient du 6 au 10 août 2025 à Lomé pour sa 4ᵉ édition, et cette année, c’est du sérieux : concours de cuisine, banquets de saveurs et… débats sur l’agriculture. Oui, on peut être gourmand et cultivé.

Sous le thème « Femmes, agriculture et alimentation », le FESMA 2025 compte bien mijoter un savoureux mélange d’expériences culinaires, de partage de savoir-faire et de sensibilisation sur l’importance de manger bon, local et équilibré – sans se ruiner et sans culpabiliser pour le foufou de 23h.

Au menu :

Un concours culinaire ouvert à tout·e cordon-bleu en herbe ou confirmé·e. Si vous savez préparer un plat qui fait pleurer de joie, c’est le moment de briller.

Un espace restauration pour déguster les délices des cinq régions du Togo. Autrement dit : pas besoin de faire le tour du pays, votre assiette s’en chargera.

Un marché géant pour repartir avec un panier bien garni (et les bras chargés de bonnes choses à grignoter).

Des ateliers scientifiques pour apprendre comment transformer une igname en or, ou presque.

Et bien sûr, une journée à la ferme à Amoussoukopé le 3 août – bottes non fournies.

Les jeunes aussi auront leur plat à dire avec un forum international qui les réunira autour des enjeux de l’agroalimentaire. Et si on vous dit que plus de 50 000 visiteurs sont attendus, c’est que même votre estomac veut sa place à ce rendez-vous gastronomico-festif.

Comme l’a résumé Jean-Paul Agbo-Ahouélété, le commissaire général : « Le FESMA, c’est le mélange parfait entre fourchette, fourche et fourmillement d’idées ». Voilà, tout est dit.