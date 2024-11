Qui fournit les armes aux groupes terroristes ?

Les conflits armés alimentés par le terrorisme représentent une menace croissante pour les pays africains, en particulier le Togo, où ces violences perturbent profondément les efforts de développement socio-économique.

Ces affrontements, souvent marqués par l’utilisation massive d’armes légères, ont des conséquences dévastatrices sur les plans humain, social, politique et environnemental.

Les violences armées liées au terrorisme entraînent des pertes humaines importantes et des déplacements massifs de populations. Les personnes déplacées se retrouvent souvent privées d’accès aux services de base tels que l’éducation, la santé et les infrastructures vitales. En outre, ces conflits exacerbent les inégalités, fragilisent les institutions publiques et freinent considérablement la croissance économique des nations touchées.

Pour de nombreux experts, l’une des principales causes de l’intensification des conflits réside dans l’accès facile aux armes. Elles constituent un véritable catalyseur de violence. Leur disponibilité alimente non seulement les conflits, mais contribue également à l’instabilité régionale.

Une question cruciale reste posée : qui fournit ces armes aux groupes armés ? Mettre un terme à ces livraisons nécessite une coopération internationale renforcée, une régulation stricte des flux d’armes et une transparence accrue sur les marchés d’armement.

Dans ce contexte, l’Institut d’Études Stratégiques (IES) et le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC) organisent jeudi à Lomé une conférence-débat sur le thème.

La région est en proie à une montée du terrorisme. Venu du Sahel, il se répand dans les pays côtiers.