Record d’enrôlement dans la préfecture du Golfe

La phase de la campagne de recensement biométrique dans la préfecture du Golfe, conduite par l’Agence nationale d’identification (ANID), s’est achevée sur un résultat supérieur aux prévisions initiales.

Selon son directeur général, Silété Dévo, plus de 1 410 135 habitants ont été enrôlés, soit 108 % de la cible fixée, estimée à 90 % des 1,305 million d’habitants recensés lors du dernier RGPH-5.

Le déroulement de l’opération a été marqué par quelques retards dans l’attribution du numéro d’identification unique (NIU) et par des tentatives d’escroquerie de la part d’individus réclamant de l’argent aux citoyens, alors que le processus est totalement gratuit.

Ces incidents ont pu être signalés et corrigés grâce aux comités communaux de gestion des plaintes mis en place.

Après le Golfe, la campagne se poursuivra dans la préfecture d’Agoènyivé, avec un objectif ambitieux de 120 % d’enrôlement.

Ce recensement biométrique s’inscrit dans le cadre du projet WURI-Togo (Identification unique pour l’intégration et l’inclusion en Afrique de l’Ouest), financé par l’État togolais et la Banque mondiale.

L’initiative vise à fournir à chaque personne vivant sur le territoire une preuve d’identité unique, fiable et sécurisée.