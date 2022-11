Réduire l’impact des grossesses précoces

Fondée en 1964, l'organisation caritative non gouvernementale allemande ‘Action medeor’ va aider le Togo à lutter contre le phénomène des grossesses précoces.

Plus de 1.000 ont été officiellement recensées ces 6 derniers mois.

L’ONG bénéficie d’un soutien financier du ministère allemand de la Coopération (BMZ).

L’un des axes repose sur des campagnes d’information auprès des jeunes filles et de leurs parents.

Les grossesses précoces non désirées sont une cause fréquente d’abandon scolaire. Les complications de la grossesse et de l’accouchement sont aussi la deuxième cause de décès chez les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans dans le monde.

Près de 3 millions d’avortements non médicalisés ont lieu dans ce groupe d’âge chaque année, ce qui contribue à la mortalité maternelle et entraîne des problèmes de santé durables.

A ces conséquences sur la santé s’ajoutent souvent une exclusion sociale, ces grossesses étant la plupart du temps non désirées et parfois advenues dans un cadre non conforme aux conventions sociales locales.