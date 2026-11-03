Après plusieurs semaines de sensibilisation, le District autonome du Grand Lomé (DAGL) a lancé lundi les opérations de libération des trottoirs et des abords des routes.

Elles se poursuivront jusqu’au 20 novembre dans les différentes communes de la capitale.

Baraques, conteneurs, étals de marchandises, dépôts de matériaux de construction, buvettes, ateliers autos ou points de vente d’essence frelatée : toutes les installations empiétant sur la voie publique sont concernées.

Rendre les trottoirs aux piétons et de fluidifier la circulation, l’équation est simple.