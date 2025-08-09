Repos biologique au lac Nangbéto

Les autorités ont annoncé la mise en place, comme chaque année, d’un repos biologique sur le lac Nangbéto (préfecture de l’Ogou), afin de préserver les ressources halieutiques. Cette mesure, qui s’étendra du 15 août au 15 novembre, implique l’interdiction totale de toute activité de pêche.

Selon Damehame Yark, ministre en charge de la Production halieutique, cette pause annuelle s’inscrit dans le cadre des politiques de gestion durable des ressources. Elle vise à favoriser le renouvellement des espèces de poissons et à garantir leur disponibilité pour les générations présentes et futures.

Situé sur le site du barrage hydroélectrique de la Communauté Électrique du Bénin (CEB), le lac Nangbéto constitue une source majeure de poissons.

Outre la pêche artisanale, il abrite également des activités de pisciculture, produisant du poisson 100 % local destiné aux marchés national et international.

Ce repos biologique, reconduit chaque année, est considéré comme un outil essentiel pour préserver la biodiversité aquatique et soutenir l’économie de la pêche dans la région.