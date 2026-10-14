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RN1 : une déviation à Tchalo

La circulation sur la route nationale n°1 (RN1), qui relie Lomé à Cinkassé sur plus de 600 km, doit progressivement retrouver son cours normal. Plus d'un mois après les importantes dégradations constatées près du poste de douane de Tchalo, dans la région Centrale, les travaux de réhabilitation avancent.

Visite de terrain du préfet © DR

La circulation sur la route nationale n°1 (RN1), qui relie Lomé à Cinkassé sur plus de 600 km, doit progressivement retrouver son cours normal. Plus d'un mois après les importantes dégradations constatées près du poste de douane de Tchalo, dans la région Centrale, les travaux de réhabilitation avancent.

Mais aucune date n’a été annoncée pour la fin des travaux.

Le préfet de Tchaoudjo, Tchimbiandja Yendoukoa Douti, qui assure les fonctions de gouverneur de la région Centrale, s'est rendu sur le chantier.

Les ouvriers travaillent à l'aménagement d'une voie de contournement, en attendant la remise en état complète de la portion endommagée par les pluies.

La circulation reste perturbée, notamment pour les poids lourds qui quittent le port autonome de Lomé pour les pays de l'hinterland. 

Épine dorsale du réseau routier togolais, la RN1 est le principal corridor d'échanges avec les pays voisins par le nord. Le gouvernement envisage son dédoublement pour améliorer la fluidité.

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