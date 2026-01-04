Sainte Geneviève, un symbole de courage et de vigilance

La Gendarmerie a célébré samedi à Lomé la fête de Sainte Geneviève, patronne des gendarmes. Un culte d’action de grâce a réuni les autorités sécuritaires et les personnels de l’institution autour d’un moment de recueillement et de reconnaissance.

La cérémonie s’est déroulée en présence, notamment, de Damehame Yark, directeur de cabinet du président du Conseil, de Batossie Calixte Madjoulba, ministre de la Sécurité, et du colonel Kodjo Amana, directeur général de la Gendarmerie.

La fête de Sainte Geneviève revêt une forte portée symbolique, en particulier pour les forces de sécurité qui l’ont adoptée comme figure tutélaire. Elle renvoie à un ensemble de valeurs morales, spirituelles et civiques qui structurent l’idéal du service public.

Sainte Geneviève est surtout connue pour avoir, au Ve siècle, convaincu les habitants de Paris de ne pas fuir face à l’invasion des Huns. Par son sang-froid et sa détermination, elle incarne le courage face au danger, la capacité à tenir bon quand la peur menace de désorganiser la société. Cette dimension fait d’elle un symbole naturel pour les forces chargées de protéger les populations.

Dans l’iconographie chrétienne, Sainte Geneviève est souvent représentée avec une bougie ou une lampe, parfois protégée du vent. Cette image renvoie à la vigilance constante, à la lumière qui ne doit jamais s’éteindre malgré les tempêtes. Pour la gendarmerie, cette symbolique rappelle la surveillance permanente du territoire et l’anticipation des menaces.

La sainte symbolise également la force morale, la fidélité aux principes et la résistance pacifique face à l’adversité. Elle n’est pas une figure guerrière, mais une référence à l’autorité fondée sur la conviction, l’exemplarité et le sens du devoir, des qualités essentielles dans l’exercice de missions de sécurité et de justice.

Un lien avec la devise de la gendarmerie

Les valeurs associées à Sainte Geneviève font écho à la devise de la gendarmerie nationale, « Pour la Patrie, la Loi et la Justice ». La Patrie renvoie à la protection du peuple, la Loi à l’ordre et à la discipline, et la Justice à l’équité et au respect des droits. Sainte Geneviève incarne cette triple exigence par son rôle de protectrice vigilante et désintéressée.

La célébration de la Sainte Geneviève n’est pas seulement commémorative. Elle constitue un temps de réflexion collective, de gratitude et de renouvellement de l’engagement professionnel. Elle rappelle que l’autorité doit toujours s’exercer avec responsabilité, humanité et sens du sacrifice.